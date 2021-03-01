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На трех станциях метро Минска с 1 марта можно оплатить проезд с помощью системы распознавания лиц

01.03.2021 11:18 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Держатели карточек Mastercard с 1 марта могут оплачивать проезд на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина» с помощью биометрии — лишь посмотрев в специальный экран. О начале работы системы сообщает Беларусбанк, запустивший сервис.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Беларусбанк презентовал свой проект «Смотри и проходи» летом 2020 года — тогда на станции «Площадь Ленина» установили систему распознавания лиц. Ее тестировали сотрудники банка и метро.

Сегодня, 1 марта, сервис заработал на трех станциях: «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».

Для оплаты проезда в метро нужно всего лишь посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов:

  • скачать и установить приложение М-банкинг Беларусбанка;
  • выбрать вкладку «Смотри и проходи»;
  • сфотографировать свое лицо перед поездкой.

При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карточки спишется оплата.

В Беларусбанке отмечают, что воспользоваться новой услугой могут клиенты любого банка страны. Для этого с помощью СМС-банкинга нужно добавить свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске Беларусбанка.

Сообщалось, что система распознает человека онлайн даже при повороте головы, плохом освещении или частичном перекрытии лица, например очками или медицинской маской. В потоке система распознает того, кто стоит ближе.

 
 
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Держатели карточек Mastercard с 1 марта могут оплачивать проезд на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина» с помощью биометрии - лишь посмотрев...
 
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