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На трех станциях метро Минска с 1 марта можно оплатить проезд с помощью системы распознавания лиц
01.03.2021 11:18 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Держатели карточек Mastercard с 1 марта могут оплачивать проезд на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина» с помощью биометрии — лишь посмотрев в специальный экран. О начале работы системы
Беларусбанк
Сегодня, 1 марта, сервис заработал на трех станциях: «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».
Для оплаты проезда в метро нужно всего лишь посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов:
При переходе через турникет биометрическая система считает ваши черты лица, а с платежной карточки спишется оплата.
В Беларусбанке отмечают, что воспользоваться новой услугой могут клиенты любого банка страны. Для этого с помощью СМС-банкинга нужно добавить свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске Беларусбанка.
Сообщалось, что система распознает человека онлайн даже при повороте головы, плохом освещении или частичном перекрытии лица, например очками или медицинской маской. В потоке система распознает того, кто стоит ближе.
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Держатели карточек Mastercard с 1 марта могут оплачивать проезд на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина» с помощью биометрии - лишь посмотрев...
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