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Экипаж МКС заклеит трещину в модуле смолой хвои
01.03.2021 17:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Экипаж МКС для герметизации трещины в модуле "Звезда", из-за которой происходит утечка воздуха, использует клей на основе смолы североафриканской хвои.
В октябре минувшего года на станции в промежуточной камере модуля нашли трещину длиной 4,5 сантиметра. В ближайшие дни ее заделают, предварительно
Как следует из переговоров космонавтов с NASA, они при работе будут применять шпатели, герметики, клей-мастику, изоленту и металлические накладки.
Мастика изготовлена на основе смолы, добываемой из североафриканских хвойных деревьев.
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019-го. В октябре минувшего года экипаж нашел и временно заделал трещину.
Из-за негерметичности давление воздуха на МКС падает в сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба. Для компенсации утечки на станции регулярно подаются азот и кислород – запасы есть как на МКС, так и доставляются с Земли.
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В ближайшие дни трещину на МКС заделают, предварительно засверлив края, чтобы отверстие не увеличивалось.
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