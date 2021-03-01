Экипаж МКС заклеит трещину в модуле смолой хвои

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Экипаж МКС для герметизации трещины в модуле "Звезда", из-за которой происходит утечка воздуха, использует клей на основе смолы североафриканской хвои.

В октябре минувшего года на станции в промежуточной камере модуля нашли трещину длиной 4,5 сантиметра. В ближайшие дни ее заделают, предварительно засверлив края , чтобы отверстие не увеличивалось.

Как следует из переговоров космонавтов с NASA, они при работе будут применять шпатели, герметики, клей-мастику, изоленту и металлические накладки.

Мастика изготовлена на основе смолы, добываемой из североафриканских хвойных деревьев.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019-го. В октябре минувшего года экипаж нашел и временно заделал трещину.

Из-за негерметичности давление воздуха на МКС падает в сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба. Для компенсации утечки на станции регулярно подаются азот и кислород – запасы есть как на МКС, так и доставляются с Земли.

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