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Самые простые пароли в интернете: версия российских киберэкспертов
03.03.2021 10:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Кодовые слова перестали быть секретными после ряда массовых утечек в 2020 году.
Эти сведения позволили назвать наиболее бессмысленные сочетания символов,
© REUTERS / TOM BRENNER
Что характерно, анализу не подвергались автоматически сгенерированные пароли сервисов, которые допустили утечку, а также не заведенные при массовой регистрации пользователей (такие могут создавать боты). Исследованию подлежали исключительно пары (логин/пароль) придуманные реальными пользователями. Такие сведения позволяет отфильтровать и получить алгоритм специальной программы.
В частности, в 2020 году удалось расшифровать пароли различных социальных приложений: сообщества виртуальных питомцев, онлайн-объединений писателей и читателей, пользователей виртуальных фотобанков и также "живых журналов".
ТОП-10 самых популярных паролей за 2020 из цифр:
ТОП-10 самых популярных из букв:
Так выглядит ТОП-10 из "сложных" комбинаций:
А так на кириллице:
Любопытно, что влияние на выбор и сочетание секретных комбинаций оказала и пандемия в 2020 году. Среди якобы очень "изобретательных" паролей оказались, к примеру, covid19, корона, epidemic и coronavirus.
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Исследователи изучили свыше пяти миллиардов записей наиболее популярных комбинаций, которые плохо обеспечивают защиту.
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