Самые простые пароли в интернете: версия российских киберэкспертов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Кодовые слова перестали быть секретными после ряда массовых утечек в 2020 году.

Эти сведения позволили назвать наиболее бессмысленные сочетания символов, сообщают аналитики Data Leakage & Breach Intelligence.

Что характерно, анализу не подвергались автоматически сгенерированные пароли сервисов, которые допустили утечку, а также не заведенные при массовой регистрации пользователей (такие могут создавать боты). Исследованию подлежали исключительно пары (логин/пароль) придуманные реальными пользователями. Такие сведения позволяет отфильтровать и получить алгоритм специальной программы.

В частности, в 2020 году удалось расшифровать пароли различных социальных приложений: сообщества виртуальных питомцев, онлайн-объединений писателей и читателей, пользователей виртуальных фотобанков и также "живых журналов".

ТОП-10 самых популярных паролей за 2020 из цифр:

123456 123456789 111111 (9) Password (5) 12345678 (8) 123123 12345 (3) 1234567 000000 1234567890

ТОП-10 самых популярных из букв:

qwerty password qwertyuiop iloveyou (5) asdasd zxcvbnm qazwsx (8) dragon (9) asdfghjkl monkey

Так выглядит ТОП-10 из "сложных" комбинаций:

1qaz@WSX (3) P@ssw0rd (4) p@ssw0rd (5) 1qaz!QAZ (7) !QAZ2wsx Pa$$w0rd Password1! feder_1941 !qaz2wsx abc123!

А так на кириллице:

йцукен (2) пароль (1) я любовь привет наташа максим (8) люблю (7) марина андрей (9)

Любопытно, что влияние на выбор и сочетание секретных комбинаций оказала и пандемия в 2020 году. Среди якобы очень "изобретательных" паролей оказались, к примеру, covid19, корона, epidemic и coronavirus.

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