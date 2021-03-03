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Самые простые пароли в интернете: версия российских киберэкспертов

03.03.2021 10:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Кодовые слова перестали быть секретными после ряда массовых утечек в 2020 году.

Эти сведения позволили назвать наиболее бессмысленные сочетания символов, сообщают аналитики Data Leakage & Breach Intelligence. 

© REUTERS / TOM BRENNER
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Что характерно, анализу не подвергались автоматически сгенерированные пароли сервисов, которые допустили утечку, а также не заведенные при массовой регистрации пользователей (такие могут создавать боты). Исследованию подлежали исключительно пары (логин/пароль) придуманные реальными пользователями. Такие сведения позволяет отфильтровать и получить алгоритм специальной программы.

В частности, в 2020 году удалось расшифровать пароли различных социальных приложений: сообщества виртуальных питомцев, онлайн-объединений писателей и читателей, пользователей виртуальных фотобанков и также "живых журналов".

ТОП-10 самых популярных паролей за 2020 из цифр:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 111111 (9)
  4. Password (5)
  5. 12345678 (8)
  6. 123123
  7. 12345 (3)
  8. 1234567
  9. 000000
  10. 1234567890

ТОП-10 самых популярных из букв:

  1. qwerty
  2. password
  3. qwertyuiop
  4. iloveyou (5)
  5. asdasd
  6. zxcvbnm
  7. qazwsx (8)
  8. dragon (9)
  9. asdfghjkl
  10. monkey

Так выглядит ТОП-10 из "сложных" комбинаций:

  1. 1qaz@WSX (3)
  2. P@ssw0rd (4)
  3. p@ssw0rd (5)
  4. 1qaz!QAZ (7)
  5. !QAZ2wsx
  6. Pa$$w0rd
  7. Password1!
  8. feder_1941
  9. !qaz2wsx
  10. abc123!

А так на кириллице:

  1. йцукен (2)
  2. пароль (1)
  3. я
  4. любовь
  5. привет
  6. наташа
  7. максим (8)
  8. люблю (7)
  9. марина
  10. андрей (9)

Любопытно, что влияние на выбор и сочетание секретных комбинаций оказала и пандемия в 2020 году. Среди якобы очень "изобретательных" паролей оказались, к примеру, covid19, корона, epidemic и coronavirus.

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Теги: Минск
 
 
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Исследователи изучили свыше пяти миллиардов записей наиболее популярных комбинаций, которые плохо обеспечивают защиту.
 
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