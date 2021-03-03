Утечку воздуха на МКС компенсирут азотом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Атмосферу на Международной космической станции, где происходит утечка кислорода, заполнят азотом для компенсации, об этом договорился экипаж МКС, переговоры с Землей транслирует NASA.

"Сегодня будете выполнять наддув азотом... до 736 миллиметров (ртутного столба - Sputnik)", - сообщили экипажу в ЦУП в Москве. Утром давление было 729 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце грузовик "Прогресс" привез на станцию 40 килограммов азота.

Работы по устранению утечки в российском модуле "Звезда" планируется завершить за пять дней. Космонавты займутся первой трещиной, обнаруженной осенью прошлого года. Экипаж нанесет слои герметиков, затем просверлят по краям отверстия, заделают их клеем-мастикой, а уже затем поставят "заплатку".

Экипаж МКС пытается справиться с утечками воздуха с осени 2019 года, в 2020-м космонавты заделали одну трещину , потом стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" может быть не менее шести утечек.

Из-за утери герметичности давление на станции падает до 0,4 миллиметра ртутного столба за сутки, в то время как критическое значение – 0,5 миллиметра в час. Утечку приходится постоянно компенсировать "поддувкой" воздуха, азота и кислорода.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также представитель Японии Соити Ногути.