|
Утечку воздуха на МКС компенсирут азотом
03.03.2021 11:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Атмосферу на Международной космической станции, где происходит утечка кислорода, заполнят азотом для компенсации, об этом договорился экипаж МКС, переговоры с Землей транслирует NASA.
"Сегодня будете выполнять наддув азотом... до 736 миллиметров (ртутного столба - Sputnik)", - сообщили экипажу в ЦУП в Москве. Утром давление было 729 миллиметров.
Ранее сообщалось, что в прошлом месяце грузовик "Прогресс" привез на станцию 40 килограммов азота.
Работы по устранению утечки в российском модуле "Звезда" планируется завершить за пять дней. Космонавты займутся первой трещиной, обнаруженной осенью прошлого года. Экипаж нанесет слои герметиков, затем просверлят по краям отверстия, заделают их клеем-мастикой, а уже затем поставят "заплатку".
© Photo : Роскосмос
Экипаж МКС пытается справиться с утечками воздуха с осени 2019 года, в 2020-м космонавты
Из-за утери герметичности давление на станции падает до 0,4 миллиметра ртутного столба за сутки, в то время как критическое значение – 0,5 миллиметра в час. Утечку приходится постоянно компенсировать "поддувкой" воздуха, азота и кислорода.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также представитель Японии Соити Ногути.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы по заделке трещины в российском модуле могут занять до пяти дней, для этого разработан целый процесс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)