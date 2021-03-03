Два всплеска магнитной бури зафиксировали ученые

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. Сразу два всплеска магнитной бури произошло в течение прошедшей ночи, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

По данным ученых, слабые магнитные бури произошли до полуночи и в районе с 3 до 6 утра. До этого они полагали, что во второй половине ночи никаких бурь быть не должно было, а магнитосфера Земли должна была быть спокойной.

Предыдущая магнитная буря была зафиксирована 1 марта и была среднего (умеренного) уровня.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.