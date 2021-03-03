Первый космический отель может появиться в 2027 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Первый в мире космический отель появится уже в 2027 году – проект станции Voyager Station разработан в Orbital Assembly Corporation, сообщает Daily Mail.

Предполагается, что отель будет расположен на низкой околоземной орбите, а сама станция будет иметь форму кольца. Для создания искусственной гравитации она будет вращаться. Одновременно в отеле смогут проживать до 400 туристов.

Сколько будет стоить проживание в космическом отеле, пока не сообщается.

На внешней стороне корпуса разместят туристические капсулы, в которых будут располагаться номера, кинотеатры, бары, рестораны, тренажерный зал, оздоровительный спа-центр. Остальные капсулы будут сданы в аренду или проданы частным компаниям и правительствам.

Люди смогут купить один из модулей 20 на 12 метров для частной виллы или же сразу несколько – для отеля. Правительства могут использовать станцию для размещения собственного научного модуля или в качестве учебного центра для космонавтов, готовящихся к полету на Марс.

Стоимость разработки и строительства "кольца" пока не разглашается.