Viber защитит белорусов от звонков мошенников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 4 мар - Sputnik. Мессенджер Viber ввел для всех белорусских пользователей новую функцию защиты от мошенников.

Как отметили в компании, функция не включена автоматически и доступна на обновленной версии. Чтобы ее активировать, нужно в разделе "Еще" выбрать "Настройки", а после в "Вызовах и сообщениях" включить "Защиту от лишних звонков".

Таким образом, звонки от неизвестных контактов не будут вас беспокоить.

Но чтобы не пропустить важный звонок разработчики ввели возможность посмотреть непринятые входящие в разделе "Пропущенный вызов" и "Недавние вызовы".

Как отметили в компании Viber, новую функцию ввели на фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в Беларуси.

К слову, Беларусь стала одной из первых стран, где запустили функцию. "Защита от лишних звонков" доступна на всех мобильных версиях, а также на компьютерной версии приложения.

Мошенничество через Viber

Ранее в Беларуси правоохранительные органы фиксировали множество случаев мошенничества с помощью звонков через Viber. Злоумышленники связывались с клиентами банков, представляясь их сотрудниками, под различными предлогами узнавали номера карточек и похищали со счетов денежные средства.

Только за январь-месяц этого года в Беларуси компания Rakuten Viber заблокировала более трех тысяч аккаунтов с признаками мошенничества, на них неоднократно жаловались пользователи.

Компания Viber обращалась к гражданам Беларуси с просьбой не передавать собеседникам в мессенджерах данные своих карт, любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль.

В самих банках активно рассылали предупреждениями клиентам с аналогичными просьбами, а также с объяснениями того, что финансовые учреждения не используют для работы с клиентами мессенджеры.