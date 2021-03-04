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Российский космонавт засверлил трещину на МКС
04.03.2021 16:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Космонавт Сергей Рыжиков засверлил первую трещину в российском модуле Международной космической станции (МКС) "Звезда", следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами.
Ранее сообщалось, что на этой неделе должны пройти работы по окончательной заделке первой из двух трещин длиной 4,5 см. Трещина была обнаружена в октябре прошлого года. Планируется, что весь процесс займет пять дней.
1 марта экипаж провел тренировочные работы по герметизации трещины на специальной металлической пластине.
"Выполнено сверление, все в порядке", - сказал Рыжиков наземному специалисту. Трансляцию ведет NASA.
Теперь засверленные отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку из термопасты и специального герметалла.
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Экипаж при помощи микроскопа изучает трещину, эти снимки затем будут отправлены на Землю, где их исследуют специалисты.
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