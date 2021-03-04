Российский космонавт засверлил трещину на МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Космонавт Сергей Рыжиков засверлил первую трещину в российском модуле Международной космической станции (МКС) "Звезда", следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами.

Ранее сообщалось, что на этой неделе должны пройти работы по окончательной заделке первой из двух трещин длиной 4,5 см. Трещина была обнаружена в октябре прошлого года. Планируется, что весь процесс займет пять дней.

1 марта экипаж провел тренировочные работы по герметизации трещины на специальной металлической пластине.

"Выполнено сверление, все в порядке", - сказал Рыжиков наземному специалисту. Трансляцию ведет NASA.

Теперь засверленные отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку из термопасты и специального герметалла.

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