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Российский космонавт засверлил трещину на МКС

04.03.2021 16:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Космонавт Сергей Рыжиков засверлил первую трещину в российском модуле Международной космической станции (МКС) "Звезда", следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами.

Ранее сообщалось, что на этой неделе должны пройти работы по окончательной заделке первой из двух трещин длиной 4,5 см. Трещина была обнаружена в октябре прошлого года. Планируется, что весь процесс займет пять дней.

1 марта экипаж провел тренировочные работы по герметизации трещины на специальной металлической пластине.

"Выполнено сверление, все в порядке", - сказал Рыжиков наземному специалисту. Трансляцию ведет NASA.

Теперь засверленные отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку из термопасты и специального герметалла.

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Теги: Минск
 
 
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Экипаж при помощи микроскопа изучает трещину, эти снимки затем будут отправлены на Землю, где их исследуют специалисты.
 
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