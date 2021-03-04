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Российские атомщики начали разрабатывать противоаварийное ядерное топливо
05.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар - Sputnik. Российские специалисты начали разрабатывать технологию изготовления так называемого толерантного ядерного топлива на основе дисилицида урана, пишет
Эта разработка перспективна с точки зрения предотвращения развития тяжелых аварий на АЭС. Кроме того, она может помочь повысить эффективность работы атомных энергоблоков.
Исследования уже начались по заказу ТВЭЛ в "Высокотехнологическом научно-исследовательском институте неорганических материалов имени академика Бочвара". Работы по созданию толерантного ядерного топлива, устойчивого к авариям с потерей теплоносителя, идут во всем мире.
"Новое исследование по толерантному топливу обусловлено тем, что дисилицид урана обладает рядом преимуществ. Во-первых, это высокая плотность и ураноемкость, которая может позволить перейти к более длинным топливным циклам без увеличения обогащения по урану-235", – пояснил вице-президент по научно-технической деятельности и качеству ТВЭЛ Александр Угрюмов.
Проще говоря, у ураноемкого холодного топлива меньше запасенного тепла. В результате увеличивается время нагрева топливных сборок до критической температуры. Это важно с точки зрения выигрыша во времени для принятия мер, предотвращающих тяжелые последствия в случае так называемой аварии с потерей теплоносителя.
А кроме того, высокая теплопроводность и низкая теплоемкость означает меньше запасенного тепла в активной зоне реактора. Также пониженная рабочая температура может привести к улучшению эксплуатационных характеристик топлива.
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Созданное на основе дисилицида урана топливо поможет и предотвратить развитие тяжелых аварий и повысить эффективность работы атомных энергоблоков.
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