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Первый твит резко вырос в цене – за него уже дают $1 млн

06.03.2021 17:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Основатель Twitter Джек Дорси продает свой первый твит, за него уже дают один миллион долларов на онлайн-аукционе.

Дорси в декабре решил продать первый твит в микроблоге в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда же это не вызвало никакого интереса у потенциальных покупателей, к февралю сообщение оценивалось в 3,5 тысячи долларов.

Накануне основатель соцсети опубликовал на своей странице  ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит. За сутки цена публикации выросла до миллиона долларов. Крупную сумму за нее готов заплатить создатель криптовалюты Tron Джастин Сан.

Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его "в своей частной коллекции" в виде инвестиции.

Напомним, Дорси опубликовал первый твит в 2006 году. "Просто настраиваю свой Twttr", - таким было первое сообщение в соцсети.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Пост был выставлен на продажу в конце прошлого года, еще в феврале за него давали не более 3,5 тысячи долларов.
 
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