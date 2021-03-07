NASA планируют в течение ближайших 10 лет высадить на Луну первую женщину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар – Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие 10 лет планирует высадить на Луну первую женщину. Об этом информирует CBS News.

В настоящее время NASA запустило проект "Артемида", в рамках которого на Луну должна высадиться женщина. Планируется, что в программе будут участвовать девять женщин и девять мужчин, которые поборются за право выхода на спутник Земли.

"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", – цитирует издание руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсона.

По его словам, планируется, что в течение 10 лет женщина-астронавт высадится на Луне. В NASA рассказали, что "Артемида" столкнулась с перерасходом средств и задержками. Тем не менее, руководство космических запусков NASA намерено вернуться к изучению Луны для научных открытий и получения ценных знаний.

Ранее в NASA сообщили о найденных доказательствах того, что на Луне есть вода. Однако исследователи отмечали, что концентрация обнаруженной воды оказалась очень мала.

Сколько человек высаживались на Луне

На Луне побывало 12 человек. Первая высадка людей на Луну состоялась 20 июля 1969 года в ходе миссии "Аполлон-11". Нил Армстронг вошел в историю как первый человек, ступивший на поверхность спутника, следом за ним на лунный грунт вышел Базз Олдрин. Армстронг сумел посадить лунный модуль недалеко от моря Спокойствия. Потом на Луне побывали Пит Конрад, Алан Бин, Алан Шепард, Эдгар Митчелл, Дэвид Скотт, Джеймс Ирвин, Джон Янг, Чарльз Дюк, Юджин Сернан и Харрисон Шмитт. Всего космонавты смогли привезти на Землю больше 20 кг лунного грунта.

Сколько женщин побывало в космосе

Женщины полетели в космос практически в одно время с мужчинами, но за более чем полувековую историю полетов человека в космос они никогда не высаживались на Луне.

Из более пятьсот шестидесяти человек, которые побыли на орбите Земли, более 60 – женщины. Первая женщина космонавт Валентина Терешкова совершила полет в 1963 году.