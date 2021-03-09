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Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети 10 марта

09.03.2021 17:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Первый энергетический блок Белорусской атомной станции снова будет отключен от сети в среду 10 марта, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

© Photo : Журналистская правда
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"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что эти исследования нужны, чтобы определить нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора блока № 1.

Это не первое отключение блока на станции – последнее произошло несколько дней назад: к сети его подключили ночью в понедельник 8 марта.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.

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Теги: Минск
 
 
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В Минэнерго говорят, что данное очередное отключение – плановое, чтобы проверить характеристики реактора.
 
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