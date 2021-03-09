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Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети 10 марта
09.03.2021 17:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Первый энергетический блок Белорусской атомной станции снова будет отключен от сети в среду 10 марта, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.
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"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня", – сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что эти исследования нужны, чтобы определить нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора блока № 1.
Это не первое отключение блока на станции – последнее произошло несколько дней назад: к сети его
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Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря,
В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца
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В Минэнерго говорят, что данное очередное отключение – плановое, чтобы проверить характеристики реактора.
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