Китай и Россия договорились создать станцию на Луне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Генеральный директор российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимодействии при создании Международной научной лунной станции, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Корпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что целью подписания меморандума будет укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования космического пространства в мирных целях.

Лунную станцию планируется создать на поверхности и орбите спутника Земли. На ней будут проводиться различные наблюдения, исследовательские эксперименты.

По договору Китай и РФ разработают план постройки станции, а также будут взаимодействовать при ее проектировании и дальнейшей презентации мировому сообществу.