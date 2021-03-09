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Китай и Россия договорились создать станцию на Луне

09.03.2021 17:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Генеральный директор российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали меморандум о взаимодействии при создании Международной научной лунной станции, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

© CC0 / Pixabay / pen_ash
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"Корпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что целью подписания меморандума будет укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования космического пространства в мирных целях.

Лунную станцию планируется создать на поверхности и орбите спутника Земли. На ней будут проводиться различные наблюдения, исследовательские эксперименты.

По договору Китай и РФ разработают план постройки станции, а также будут взаимодействовать при ее проектировании и дальнейшей презентации мировому сообществу.

 
Теги: Минск
 
 
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Лунную станцию планируется создать на поверхности и орбите спутника Земли, на ней будут проводить различные исследования.
 
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