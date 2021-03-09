"Вызов" на МКС: претендентки на роль в фильме смогут стать космонавтами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Все девушки, отправившие заявку на роль в фильме о полете женщины в космос, получат возможность стать профессиональными космонавтами, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Изначально желающих снятся в космической драме под рабочим названием "Вызов" было около трех тысяч, в финал прошли лишь 20 из них. Заявки подавали как профессиональные актрисы, так и представительницы других профессий. Среди девушек есть пилот, психолог и научный сотрудник.

"Мы проведем дополнительный отбор. Возможность стать космонавтом на профессиональном уровне - не менее уникальная, чем съемки в кино. Да и нам не помешало бы украсить отряд нашими замечательными женщинами", - цитирует пресс-служба гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

А двадцатку финалисток уже в этом месяце ожидает обязательная медкомиссия. По ее итогам станет известно, кто из претенденток полностью отвечает нормам здоровья, необходимым для полета на МКС на съемки.

"Двум актрисам (главная героиня и ее дублер – Sputnik), которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц - в силу обстоятельств - должна была оказаться на орбите", - рассказал о замысле "Вызова" гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян назвал проект уникальным для индустрии кино, ведь обычно сцены, якобы происходящие в космосе, снимают в специально созданных для этого павильонах.

Ранее российская космонавт, депутат Госдумы Елена Серова дала будущей героине фильма совет , касающийся внешнего вида актрисы. По ее мнению, женщина-космонавт должна носить короткую стрижку, пучок или конский хвост из-за невозможности уложить волосы в невесомости.

В сентябре текущего года "Роскомос" сообщил о предстоящих съемках художественной картины, съемки которой пройдут за пределами Земли. На борту "Союза МС" актриса, которую выберут на главную роль, отправится на МКС. На орбиту отправится также режиссер картины Клим Шипенко. Планируется, что съемки начнутся в октябре этого года.

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