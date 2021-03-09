Срочное обновление iOS вышло для iPhone

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Американская компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.4.1, которое пользователи смартфонов iPhone должны установить немедленно, пишет журнал Forbes.

Apple рекомендует поставить новую версию "оси", чтобы исправить ряд серьезных проблем, относящихся к безопасности устройств.

Сообщается, что уязвимость нашли в Apple WebKit – движке интернет-браузера Safari. Она может привести к исполнению произвольного кода, что в свою очередь может нанести серьезный вред пользователям iPhone.

По информации издания, срочный выпуск нового обновления для iOS говорит, что Apple считает выявленную уязвимость серьезной проблемой.