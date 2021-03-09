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Срочное обновление iOS вышло для iPhone

10.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Американская компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.4.1, которое пользователи смартфонов iPhone должны установить немедленно, пишет журнал Forbes.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Apple рекомендует поставить новую версию "оси", чтобы исправить ряд серьезных проблем, относящихся к безопасности устройств.

Сообщается, что уязвимость нашли в Apple WebKit – движке интернет-браузера Safari. Она может привести к исполнению произвольного кода, что в свою очередь может нанести серьезный вред пользователям iPhone.

По информации издания, срочный выпуск нового обновления для iOS говорит, что Apple считает выявленную уязвимость серьезной проблемой.

 
Теги: Минск
 
 
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Срочный выпуск нового обновления для iOS говорит, что Apple считает выявленную уязвимость серьезной проблемой.
 
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