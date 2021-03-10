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Twitter под вопросом: в России могут заблокировать соцсеть

10.03.2021 11:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 марта – Sputnik. Скорость работы приложения Twitter в России замедлена, соцсеть может быть заблокирована в случае, если продолжит несоблюдение законов РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Пользователи наблюдают значительные снижение скорости загрузки контента в Twitter, фото- и видеоматериалы оказались теперь практически недоступны к просмотру. В Роскомнадзоре заявили, что соцсеть замедлена на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту", - говорится в сообщении ведомства.

Такие меры по отношению к Twitter предприняты в связи с несоблюдением российских законов. Соцсеть не удаляет незаконный на территории РФ контент, а именно: призывы к суициду, детскую порнографию, информацию, связанную с употреблением наркотиков.

В Роскомнадзоре отметили, что ведомство начиная с 2017 года направило Twitter требования устранить нарушения более 28 тысяч раз.

Twitter заблокируют?

© Photo : Unsplash.com
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Если соцсеть и далее не будет соблюдать российский закон, ее могу заблокировать, предупредили в ведомстве. Роскомнадзор заявил, что будет действовать "в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены".

Теперь информация, распространяемая приложением, внесена в перечень угроз, отметили в Роскомнадзоре.

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Теги: Минск
 
 
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Российские пользователи уже отметили ощутимое замедление работы приложения, фото и видео в Twitter практически не грузятся.
 
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