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Twitter под вопросом: в России могут заблокировать соцсеть
10.03.2021 11:49 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 марта – Sputnik. Скорость работы приложения Twitter в России замедлена, соцсеть может быть заблокирована в случае, если продолжит несоблюдение законов РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Пользователи наблюдают значительные снижение скорости загрузки контента в Twitter, фото- и видеоматериалы оказались теперь практически недоступны к просмотру. В Роскомнадзоре заявили, что соцсеть замедлена на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту", - говорится в сообщении ведомства.
Такие меры по отношению к Twitter предприняты в связи с несоблюдением российских законов. Соцсеть не удаляет незаконный на территории РФ контент, а именно: призывы к суициду, детскую порнографию, информацию, связанную с употреблением наркотиков.
В Роскомнадзоре отметили, что ведомство начиная с 2017 года направило Twitter требования устранить нарушения более 28 тысяч раз.
Twitter заблокируют?
© Photo : Unsplash.com
Теперь информация, распространяемая приложением, внесена в перечень угроз, отметили в Роскомнадзоре.
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Российские пользователи уже отметили ощутимое замедление работы приложения, фото и видео в Twitter практически не грузятся.
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