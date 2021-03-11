Налог на прибыль могут заставить платить YouTube-блогеров за пределами США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Нововведение может появиться уже летом, ставка может составлять от нуля до 30 процентов.

Сервисом YouTube владеет американская компания Google. И уже этим летом она может начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. Это следует из сообщения, которое размещено на официальном сайте компании.

"Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube", - обращается компания к авторам видеороликов.

Как ожидается, налог придется заплатить с дохода, который получен блогером от просмотра контента с территории США. Если автор ролика сам предоставит всю информацию, его налоговая ставка может составить от нуля до 30%. Это будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами.

В компании пояснили, что Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, а также за удержание налогов в определенных случаях.

В Беларуси одним из самых популярных Youtube-блогеров уже много лет считается Влад Бумага, у которого 28,8 миллионов подписчиков.

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