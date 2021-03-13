Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Роскосмос представил новый цветовой дизайн ракеты-носителя "Союз-2.1а". Снимки опубликованы на сайте госкорпорации в субботу.

"Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2", пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне", - говорится в сообщении Роскосмоса.

На представленных снимках видно, что "Союз-2" окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. "Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ в г. Москве", - пояснили в Роскосмосе.

Напомним, на ракете "Восток" 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.

На сайте Роскосмоса сообщается, что и другие пуски этого оператора будут проводиться в данной цветовой гамме.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран.

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