ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утечка воздуха на МКС продолжается

13.03.2021 12:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" МКС продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых NASA.

Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена в сентябре 2019 года, а через год экипаж смог найти трещину. В марте ее заделали. Позже была обнаружена еще одна трещина, которую также удалось заделать.

В субботу космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба. Таким образом, за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две трещины, обнаруженные ранее в российском модуле, были заделаны в марте, но утечка все равно продолжается.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Роскосмос представил новый дизайн ракеты "Союз-2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by