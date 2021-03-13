Утечка воздуха на МКС продолжается

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" МКС продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых NASA.

Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена в сентябре 2019 года, а через год экипаж смог найти трещину. В марте ее заделали . Позже была обнаружена еще одна трещина, которую также удалось заделать.

В субботу космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба. Таким образом, за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом . Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.