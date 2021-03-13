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Утечка воздуха на МКС продолжается
13.03.2021 12:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" МКС продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых NASA.
Небольшая утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена в сентябре 2019 года, а через год экипаж смог найти трещину. В марте ее
В субботу космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба. Таким образом, за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно
Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Две трещины, обнаруженные ранее в российском модуле, были заделаны в марте, но утечка все равно продолжается.
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