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Британский астрофизик обвинил Илона Маска в "опасном заблуждении"
14.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский астрофизик Мартин Рис обрушился с критикой на Илона Маска из-за планов основателя SpaceX отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Резкие заявления британского ученого прозвучали на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
© AFP 2020 / BRITTA PEDERSEN
"Идея Маска является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — цитирует высказывание британца Sky News.
Американский коллега Риса Нил Деграсс Тайсон добавил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется превратить его в Землю".
По мнению Тайсона, для человечества нереалистично переселиться на другую планету в случае какой-либо катастрофы на Земле, скорее, у людей получится предотвратить саму катастрофу, чем "обжить" Марс.
Напомним, ранее основатель SpaceX озвучивал план к середине XXI столетия отправить на Красную планету миллион человек. Космическая компания Маска сейчас разрабатывает транспортную систему, которая в будущем позволила бы транспортировать на планету спутники, грузы и экипажи космонавтов.
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По мнению ученого, жить на Марсе людям было бы ничуть не лучше, чем в Антарктиде или на верхней точке Эвереста.
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