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Британский астрофизик обвинил Илона Маска в "опасном заблуждении"

14.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский астрофизик Мартин Рис обрушился с критикой на Илона Маска из-за планов основателя SpaceX отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Резкие заявления британского ученого прозвучали на Всемирном правительственном саммите в Дубае. 

© AFP 2020 / BRITTA PEDERSEN
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"Идея Маска является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — цитирует высказывание британца Sky News.

Американский коллега Риса Нил Деграсс Тайсон добавил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется превратить его в Землю". 

По мнению Тайсона, для человечества нереалистично переселиться на другую планету в случае какой-либо катастрофы на Земле, скорее, у людей получится  предотвратить саму катастрофу, чем "обжить" Марс.

Напомним, ранее основатель  SpaceX озвучивал план к середине XXI столетия отправить на Красную планету миллион человек. Космическая компания Маска сейчас разрабатывает транспортную систему, которая в будущем позволила бы транспортировать на планету спутники, грузы и экипажи космонавтов.

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По мнению ученого, жить на Марсе людям было бы ничуть не лучше, чем в Антарктиде или на верхней точке Эвереста.
 
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