Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский астрофизик Мартин Рис обрушился с критикой на Илона Маска из-за планов основателя SpaceX отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Резкие заявления британского ученого прозвучали на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Идея Маска является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — цитирует высказывание британца Sky News.

Американский коллега Риса Нил Деграсс Тайсон добавил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется превратить его в Землю".

По мнению Тайсона, для человечества нереалистично переселиться на другую планету в случае какой-либо катастрофы на Земле, скорее, у людей получится предотвратить саму катастрофу, чем "обжить" Марс.

Напомним, ранее основатель SpaceX озвучивал план к середине XXI столетия отправить на Красную планету миллион человек. Космическая компания Маска сейчас разрабатывает транспортную систему, которая в будущем позволила бы транспортировать на планету спутники, грузы и экипажи космонавтов.

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