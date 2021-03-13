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Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

14.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос пространство с борта Международной космической станции для проведения работ, сообщила пресс-служба NASA. 

© Photo : Роскосмос
Утечка воздуха на МКС продолжается

Астронавты вышли в открытое пространство из американского модуля Quest. Они должны подключить кабели для системы охлаждения на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Помимо этого астронавтам необходимо сменить беспроводную антенну на модуле Unity, смонтировать подпорку на крышке шлюза Quest, а также подключить к интернету две камерв высокого разрешения на ферме станции.

Ремонт на МКС

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" Международной космической станции продолжается, несмотря на заделку двух трещин. 

© REUTERS / NASA / JPL-Caltech
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"На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, в промежуточной камере - 678", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами.

На прошлой неделе космонавты проводили ремонтные работы на корпусе модуля "Звезда", в ходе которых были заделаны трещины с помощью герметика и специальной накладки.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

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Теги: Минск
 
 
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Утечку воздуха с Международной космической станции пока не удалось устранить, и космонавты сообщили в Центр управления полетами, что давление воздуха продолжает...
 
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