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По умолчанию: российский поисковик будет предустановлен в гаджетах в РФ

15.03.2021 10:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Поисковой сервис российской разработки будет по умолчанию установлен на гаджетах с 1 июля, сообщает пресс-служба Минцфиры РФ.

Какой именно будет поисковая система, станет известно позже, кабмину еще предстоит определить сервис.

"С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства", - цитирует РИА Новости ведомство.

Перечень гаджетов, на которых появится предустановленный "поиск" российского производства, включает в себя не только смартфоны, но и ноутбуки, компьютеры и smart-телевизоры.

Обязательный российский поисковик на устройствах будет предустановлен с целью импортозамещения, пояснили в Минцифры. Это нововведение – часть стратегии развития цифровых продуктов, созданных в РФ, добавили в ведомстве.

В конце прошлого года в России был принят закон, согласно которому с 1 апреля 2021 года запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Перечень приложений уже утвержден, среди них – поисковики, интренет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети и "антивирусники".

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Теги: Минск
 
 
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Какой сервис заменит Google и Яндекс на российских смартфонах, нотубуках и smart-телевизорах, пока неизвестно.
 
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