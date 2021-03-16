Контролировать криптобиржи в Беларуси будет администрация ПВТ – Снопков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Администрация Парка высоких технологий (ПВТ) займется контролем деятельности криптобтирж, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у президента.

На совещании у Александр Лукашенко сегодня обсуждались создание единого государственного органа по регулированию цифровой сферы. Президент заявил , что те, кто выпустил инструменты IT из-под контроля, "теперь пожинают соответствующие плоды".

"Не хотелось бы правительству просто поменять название, но не поменять смысл и сущность, поскольку мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор", - прокомментировал создание нового госоргана Снопков.

Первый заместитель премьер-министра также добавил, что правительство предложило наделить администрацию ПВТ полномочиями по контролю над криптобиржами и цифровыми знаками.

"Президент поддержал это предложение правительства. Полагаю, что в ближайшее время она будет наделена такими функциями", - цитирует Снопкова БелТА .

Последует

Читайте также: