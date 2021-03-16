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Контролировать криптобиржи в Беларуси будет администрация ПВТ – Снопков

16.03.2021 12:33 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Администрация Парка высоких технологий (ПВТ) займется контролем деятельности криптобтирж, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у президента.

На совещании у Александр Лукашенко сегодня обсуждались создание единого государственного органа по регулированию цифровой сферы. Президент заявил, что те, кто выпустил инструменты IT из-под контроля, "теперь пожинают соответствующие плоды".

"Не хотелось бы правительству просто поменять название, но не поменять смысл и сущность, поскольку мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор", - прокомментировал создание нового госоргана Снопков.

Первый заместитель премьер-министра также добавил, что правительство предложило наделить администрацию ПВТ полномочиями по контролю над криптобиржами и цифровыми знаками.

"Президент поддержал это предложение правительства. Полагаю, что в ближайшее время она будет наделена такими функциями", - цитирует Снопкова БелТА.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Во время сегодняшнего совещания во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил, что инструменты IT активно и неприкрыто используются в политических...
 
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