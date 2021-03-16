В Израиле найден библейский свиток, которому 2 тысячи лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Фрагменты свитков двухтысячелетней давности обнаружены израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря, сообщает управление древностей Израиля.

Также найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, а также прекрасно сохранившаяся плетенная корзина, которой примерно 10,5 тысячи лет.

"Впервые примерно за 60 лет археологи обнаружили (в районе Мертвого моря) фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из Книги двенадцати малых пророков, в том числе книги Захарии и Наума", - говорится в сообщении.

Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах и были направлены на предотвращение разграбления древностей в Иудейской пустыне.

Пещеры в районе Мертвого моря, давно уже привлекают внимание "черных археологов". Ученые при поддержке волонтеров обследовали порядка 80 километров пустынных пещер. Были задействованы дроны.

"Цель этой национальной инициативы – спасти редкие и важные объекты нашего наследия из лап грабителей. Недавно обнаруженные фрагменты свитка – тревожный сигнал для государства. Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. Мы должны убедиться, что сможем найти все, что еще скрывают пещеры, прежде чем это сделают грабители. Некоторые из этих сокровищ бесценны", - заявил в связи с находкой директор управления древностей Израиля Исраэль Хассон.

Археологи обнаружили также тайник с монетами, украшенными еврейскими символами, наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.