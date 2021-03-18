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Новый трек от марсохода NASA: как хрустят его колеса, когда он едет по Марсу

19.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Новейший марсоход NASA Perseverance прислал на землю новый трек. Теперь можно послушать, какой звук издают его металлические колеса, когда аппарат едет по поверхности Марса.

На марсоходе установлен чувствительный микрофон, благодаря которому можно послушать, как звучит Красная планета.

"Когда наезжаете этими колесами на камни, выходит на самом деле шумно", - сказал старший инженер и водитель марсохода Ванди Верма.

А другой инженер Дэйв Груэл признался, что если бы он услышал подобный звук, находясь за рулем своей машины, то вызвал бы эвакуатор.

NASA опубликовало две версии аудиоклипа со звуками, которые прислал марсоход. В первой версии – 16 минут "сырых", неотредактированных звуков, которые марсоход записал, когда проезжал по картеру Джезеро.

Вторая версия - это более короткая компиляция звуков длиной в 90 секунд. Инженеры NASA объединили три сегмента, обработали их и отфильтровали часть шума.

Это очередной трек в растущем плейлисте звуков, которые передает на Землю марсоход. Прежде он уже прислал звук марсианского ветра и быстрый тикающий звук лазера, которым марсоход разбивает породы, чтобы распознать их структуру и состав. Образцы горных пород и отложений планируют привезти на Землю в рамках следующих миссий.

Марсоход приземлился на Красной планете 18 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Колеса марсохода Perseverance металлические, соприкасаясь с поверхностью красной планеты, они издают характерный звук. Послушайте, как это звучит.
 
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