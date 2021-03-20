Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" в субботу не состоялся из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В субботу "Союз" должен был стартовать с 38 спутниками из 18 стран.

"При предстартовых проверках разгонного блока "Фрегат", когда ракета еще не перешла на питание от бортовых батарей, произошел сбой в системе электропитания стартового комплекса", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что перенос не связан с ракетой и космическими аппаратами.

Пуск перенесен на понедельник, 22 марта. "На понедельник (перенесен - Sputnik)", - написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Facebook.

"Союз" специально перед пуском покрасили в белый и синий цвета , вместо обычного серого и оранжевого. Для ракет этого семейства – случай исключительный. До этого "Союз" красили в белый цвет лишь для запуска в июле 1975-го.

Читайте также: