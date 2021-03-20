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Названа причина переноса пуска "Союза" с Байконура
21.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" в субботу не состоялся из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса на космодроме Байконур, сообщил
В субботу "Союз" должен был стартовать с 38 спутниками из 18 стран.
"При предстартовых проверках разгонного блока "Фрегат", когда ракета еще не перешла на питание от бортовых батарей, произошел сбой в системе электропитания стартового комплекса", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что перенос не связан с ракетой и космическими аппаратами.
Пуск перенесен на понедельник, 22 марта. "На понедельник (перенесен - Sputnik)", - написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Facebook.
"Союз" специально перед пуском
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В субботу ракета-носитель "Союз-2.1а" должен был стартовать с 38 спутниками из 18 стран, но пуск отложили.
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