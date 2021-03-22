ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ракета "Союз" все-таки стартовала с Байконура: пуск перенесли с субботы

22.03.2021 10:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 иностранными спутниками состоялся в понедельник на космодроме Байконур, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Пуск планировался на субботу, но не состоялся из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса. В понедельник ракета успешно стартовала, согласно телеметрической информации, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме.

Российский разгонный блок выведет на три солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран мира.

Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта.

"На втором этапе с 11:35 до 11:37 по московскому времени запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам", - говорится в сообщении.

Необычный "Союз"

"Союз" специально перед пуском покрасили в белый и синий цвета, вместо обычного серого и оранжевого. Для ракет этого семейства – случай исключительный. До этого "Союз" красили в белый цвет лишь для запуска в июле 1975-го.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета-носитель была запущена с пусковой установки №6 площадки № 31 космодрома Байконур в понедельник утром.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by