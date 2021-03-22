Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 иностранными спутниками состоялся в понедельник на космодроме Байконур, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Пуск планировался на субботу, но не состоялся из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса. В понедельник ракета успешно стартовала, согласно телеметрической информации, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме.

Российский разгонный блок выведет на три солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран мира.

Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта.

"На втором этапе с 11:35 до 11:37 по московскому времени запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам", - говорится в сообщении.

Необычный "Союз"

"Союз" специально перед пуском покрасили в белый и синий цвета, вместо обычного серого и оранжевого. Для ракет этого семейства – случай исключительный. До этого "Союз" красили в белый цвет лишь для запуска в июле 1975-го.

Читайте также:

Новый трек от марсохода NASA: как хрустят его колеса , когда он едет по Марсу

, когда он едет по Марсу Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС