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Ракета "Союз" все-таки стартовала с Байконура: пуск перенесли с субботы
22.03.2021 10:29 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 иностранными спутниками состоялся в понедельник на космодроме Байконур, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Пуск планировался на субботу, но
Российский разгонный блок выведет на три солнечно-синхронные орбиты 38 космических аппаратов из 18 стран мира.
Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта.
"На втором этапе с 11:35 до 11:37 по московскому времени запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам", - говорится в сообщении.
Необычный "Союз"
"Союз" специально перед пуском покрасили в белый и синий цвета, вместо обычного серого и оранжевого. Для ракет этого семейства – случай исключительный. До этого "Союз" красили в белый цвет лишь для запуска в июле 1975-го.
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Ракета-носитель была запущена с пусковой установки №6 площадки № 31 космодрома Байконур в понедельник утром.
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