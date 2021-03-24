Эксперимент по имитации полета на Луну проведут в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. В России запустят эксперимент по имитации полета к Луне, сообщил ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам РАН Сергей Пономарев.

Добровольцы из России "полетят" на Луну на космическом корабле "Орленок" в следующем месяце. Планируется, что эксперимент продлится 14 дней.

"Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс", - цитирует Пономарева РИА Новости .

"Космический" экипаж будет состоять из сотрудников Института медико-биологических проблемам РАН. На "Орленке" будут жить шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Территория, пригодная для жилья на корабле сравнима с двумя монашескими кельями, ее площадь составит восемь кв.м., отметил ученый. Во время эксперимента будет оцениваться уровень стресса в период такой изоляции.

Кроме того, планируется исследовать, как организм будет адаптироваться к условиям на молекулярно-клеточном уровне.

В космос ради роли

Еще один эксперимент, когда на борту - в этот раз уже реального - космического корабля окажется простой человек, пройдет в октябре 2021 года.

В сентябре 2020-го "Роскомос" сообщал о предстоящих съемках художественной картины, съемки которой пройдут за пределами Земли. На борту "Союза МС" актриса, которую выберут на главную роль, отправится на МКС. На орбиту отправится также режиссер картины Клим Шипенко. Планируется, что съемки начнутся в октябре этого года.

Фильм с рабочим названием "Вызов" будет повествовать о том, как молодая женщина, которая не планировала отправляться в космос, через месяц - в силу обстоятельств - должна оказаться на орбите.

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