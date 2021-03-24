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Эксперимент по имитации полета на Луну проведут в России
25.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. В России запустят эксперимент по имитации полета к Луне, сообщил ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам РАН Сергей Пономарев.
Добровольцы из России "полетят" на Луну на космическом корабле "Орленок" в следующем месяце. Планируется, что эксперимент продлится 14 дней.
"Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс", - цитирует Пономарева
"Космический" экипаж будет состоять из сотрудников Института медико-биологических проблемам РАН. На "Орленке" будут жить шесть человек: четыре мужчины и две женщины.
Территория, пригодная для жилья на корабле сравнима с двумя монашескими кельями, ее площадь составит восемь кв.м., отметил ученый. Во время эксперимента будет оцениваться уровень стресса в период такой изоляции.
Кроме того, планируется исследовать, как организм будет адаптироваться к условиям на молекулярно-клеточном уровне.
В космос ради роли
Еще один эксперимент, когда на борту - в этот раз уже реального - космического корабля окажется простой человек, пройдет в октябре 2021 года.
В сентябре 2020-го "Роскомос" сообщал о предстоящих съемках художественной картины, съемки которой пройдут за пределами Земли. На борту "Союза МС" актриса, которую выберут на главную роль,
Фильм с рабочим названием "Вызов" будет повествовать о том, как молодая женщина, которая не планировала отправляться в космос, через месяц - в силу обстоятельств - должна оказаться на орбите.
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Экипаж из шести человек проведет на космическом корабле две недели, площадь их жилья будет сравнима с двумя монашескими кельями.
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