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Ракета "Союз" доставит на орбиту несколько десятков спутников

25.03.2021 09:45 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. На космодроме Восточный был произведен успешный старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса, и спустя девять минут после старта от третьей ступени ракетоносителя отделился разгонный блок со спутниками связи OneWeb.

© Photo : Роскосмос
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Российская ракета несет на своем борту 36 британских спутников связи. Теперь разгонный блок должен вывести их на околоземную орбиту за четыре часа.

Британские спутники будут отделяться от "Фрегата" постепенно, данный процесс обычно проходит в несколько этапов. Запуск аппаратов OneWeb 25 марта стал вторым по счету с космодрома Восточный.

Запуск спутников проводится в рамках контракта между компаниями Arianespace и OneWeb, подписанным в 2015 году. Изначально он подразумевал 21 пуск ракет, затем число уменьшили до 19. К настоящему времени выполнены четыре - это позволило вывести на орбиту 110 спутников.

Всего с космодромов Байконур, Восточный и Куру, по данным РИА Новости, в текущем году планируется до 10 стартов ракет "Союз" с британскими спутниками. Только с Восточного намечается три запуска по 36 спутников OneWeb, возможны еще два. Следующий старт запланирован на 26 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Российская ракета успешно стартовала с космодрома Восточный и будет в течение нескольких часов выводить на околоземную орбиту британские спутники.
 
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