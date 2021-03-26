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Конкурент Tesla? Xiaomi разрабатывает свой электромобиль

26.03.2021 19:41 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Китайская корпорация Xiaomi занимается созданием собственного электромобиля, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Илон Маск рассказал, каким будет "летающий электромобиль"

Первые электроавто популярный в мире производитель гаджетов и бытовой техники планирует выпустить в 2023 году.

Как отмечает агентство, автомобили на электроприводе будут совместимы с системой других устройств Xiaomi. Пока нет подробностей о том, как будет выглядеть первый электромобиль корпорации.

Однако переговоры Xiaomi с крупным автопроизводителем Great Wall уже идут, именно на базе этого концерна и планируют собирать китайские авто.

Изготовлением электрокаров корпорация Xiaomi хочет диверсифицировать доходы, а также желает занять перспективную нишу на рынке.

Борьба за рынок электро

Российский автомобильный бренд Zetta в пятницу 26 марта заявил о намерении произвести первый электромобиль до конца 2021 года. При этом точные сроки начала массового производства зависят от опытно-конструкторских работ, сообщили в компании.

Ранее в Минпромторге РФ заявляли, что старт производства российского электромобиля перенесен на срок после 2020 года. Это было связано с отказом Фонда развития промышленности выделить предприятию Zetta льготный кредит на 100 миллионов российских рублей.

Сейчас же в ведомстве сообщают, что производителю Zetta уже предоставили субсидию на проведение нужных производственных и научных работ. Опытный образец Zetta уже изготовлен и проходит испытания. Это будет компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По количеству деталей машина на 99% российская, только батарея завозится из Китая.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый электрокар корпорация планирует выпустить в 2023 году, что позволит ей занять перспективную нишу на рынке.
 
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