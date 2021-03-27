Стало известно, как белорус Олег Новицкий готовится к полету на МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар ― Sputnik. На космодроме Байконур в субботу стартовал заключительный этап подготовки экипажа корабля "Союз МС-18" к полету к Международной космической станции.

По информации РКК "Энергия", подготовка идет в соответствии с графиком, космонавты и астронавты примерили полетные скафандры, протестировали их на герметичность и заняли места в своем корабле.

Также члены экипажа проверили служебное оборудование, изучили программу полета, ознакомились с бортовой документацией и запланированными к доставке на МКС грузами.

Экспедиция будет приурочена к 60-летию с момента первого полета человека в космос. Корабль должен будет 9 апреля отправиться к Международной космической станции, дату 12 апреля экипаж отметит уже на борту МКС.

В составе экипажа - белорус Олег Новицкий, российский космонавт Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

В воскресенье экипаж продолжит готовиться к предстоящему полету в Испытательном учебно-тренировочном центре, а 4 апреля состоится контрольный осмотр корабля, передача личных вещей для их дальнейшей укладки в "Союз" и практическое занятие по работе с фотоаппаратурой", рассказали в "Роскосмосе".

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