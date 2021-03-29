"Почта России" трудоустроит на склад робота-грузчика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. "Почта России" планирует протестировать робота-грузчика, которого выпустила Boston Dynamics, сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.

Hi @BostonDynamics . We'd like to make a pilot project with your new handling robot at our facilities — and have already sent a request on your website. Looking forward to hearing from you soon! — Почта России (@ruspostofficial) March 29, 2021

"Мы хотели бы сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии", – говорится в сообщении.

Речь идет о роботе Stretch, который специально создан для перемещения грузов на складах. Техника способна поднимать посылки весом до 23 килограммов.

В компании "Почта России" отметили, что хотят применять робота в логистическом центре, который недавно построили под Новосибирском. Грузов там много: нужно перемещать до 1,5 миллиона почтовых отправлений в сутки, потому помощь роботизированной техники будет кстати.

В Boston Dynamics на заявку из России пока не ответили. Напомним, что эта компания представила новинку 29 марта. На презентации было заявлено, что робот Stretch может перемещать до 800 ящиков в час. Техника оснащена мачтой, где установлены камеры и датчики, роборука имеет присоски, которые надежно закрепляют груз. Первые образцы робота Stretch планируют выпустить в 2022 году.