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"Почта России" трудоустроит на склад робота-грузчика
30.03.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. "Почта России" планирует протестировать робота-грузчика, которого выпустила Boston Dynamics, сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.
"Мы хотели бы сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии", – говорится в сообщении.
Речь идет о роботе Stretch, который специально создан для перемещения грузов на складах. Техника способна поднимать посылки весом до 23 килограммов.
В компании "Почта России" отметили, что хотят применять робота в логистическом центре, который недавно построили под Новосибирском. Грузов там много: нужно перемещать до 1,5 миллиона почтовых отправлений в сутки, потому помощь роботизированной техники будет кстати.
В Boston Dynamics на заявку из России пока не ответили. Напомним, что эта компания представила новинку 29 марта. На презентации было заявлено, что робот Stretch может перемещать до 800 ящиков в час. Техника оснащена мачтой, где установлены камеры и датчики, роборука имеет присоски, которые надежно закрепляют груз. Первые образцы робота Stretch планируют выпустить в 2022 году.
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Почтовая компания уже обратилась к американскому производителю умной техники, чтобы протестировать суперновинку.
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