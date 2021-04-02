Беларусь создала и использует технологию защиты IP-телефонии – ОАЦ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. В Беларуси разработана система для защищенного электронного общения, об этом сегодня во время видеоконференции рассказал заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларусь Сергей Жерносек.

"Угрозы (кибератак - Sputnik), как были, так и остаются. Теперь они совершенствуются и оказываются на более высоком интеллектуальном уровне. Те продукты, которые появляются в рамках, в том числе в рамках программ Союзного государства, имеют свою эффективность и должны применяться", - сказал он.

Сейчас в Беларуси ведутся работы по созданию специальных информационных центров - эти структуры будут выявлять и противодействовать инцидентам в сфере информационной безопасности. По словам Сергея Жерносека, соцсети и мессенджеры позволяют собирать персональные данные граждан. Для этого, как правило, используются иностранные серверы.

"Разработаны технические требования на создание информационной системы региональных и национального центров выявления и противодействия инцидентам информационной безопасности. Создано программно-аппаратное средство IP-коммуникаций на мобильных устройствах, которые применяются для решения задач по обеспечению мероприятий с участием лиц, входящих в состав высшего государственного совета Союзного государства", - рассказал замначальника ОАЦ.

Приоритетной программой для двух стран стала разработка средств технической и криптографической защиты информации. Таким образом, Беларусь и Россия заинтересованы в предупреждении и нейтрализации угроз информационной безопасности. Технологии могут взять на вооружение ФСБ, МВД, Росгвардии.

Читайте также:

Двоих хакеров, устроивших атаки на государственные сайты , осудили в Гродно

Беларусь в 2020-м массово подверглась влиянию Telegram-каналов - эксперт

"Ряд стран не стесняются": администрация президента – за контроль мессенджеров