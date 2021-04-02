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Беларусь создала и использует технологию защиты IP-телефонии – ОАЦ

02.04.2021 14:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. В Беларуси разработана система для защищенного электронного общения, об этом сегодня во время видеоконференции рассказал заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларусь Сергей Жерносек.

"Угрозы (кибератак - Sputnik), как были, так и остаются. Теперь они совершенствуются и оказываются на более высоком интеллектуальном уровне. Те продукты, которые появляются в рамках, в том числе в рамках программ Союзного государства, имеют свою эффективность и должны применяться", - сказал он.

Сейчас в Беларуси ведутся работы по созданию специальных информационных центров - эти структуры будут выявлять и противодействовать инцидентам в сфере информационной безопасности. По словам Сергея Жерносека, соцсети и мессенджеры позволяют собирать персональные данные граждан. Для этого, как правило, используются иностранные серверы. 

"Разработаны технические требования на создание информационной системы региональных и национального центров выявления и противодействия  инцидентам информационной безопасности. Создано программно-аппаратное средство IP-коммуникаций на мобильных устройствах, которые применяются для решения задач по обеспечению мероприятий с участием лиц, входящих в состав высшего государственного совета Союзного государства", - рассказал замначальника ОАЦ. 

Приоритетной программой для двух стран стала разработка средств технической и криптографической защиты информации. Таким образом, Беларусь и Россия заинтересованы в предупреждении и нейтрализации угроз информационной безопасности. Технологии могут взять на вооружение ФСБ, МВД, Росгвардии. 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусские силовые структуры применяют систему зашифрованной передачи интернет-данных, которая исключит случаи утечки личных данных.
 
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