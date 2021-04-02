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Орбиту МКС скорректировали перед прибытием нового экипажа

03.04.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Орбиту Международной космической станции скорректировали в пятницу при помощи двигателей "грузовика" "Прогресс МС-14" перед прилетом нового экипажа.

© Photo : РКК "Энергия"
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Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что корабля "Прогресс", пристыкованного к МКС, планируют включить на 129 секунд, чтобы высота орбиты станции увеличилась на 360 метров – до 419,8 километра.

В предыдущий раз орбиту МСК корректировали 12 марта тоже с использованием двигателей "Прогресса", тогда высота орбиты станции увеличилась на 450 метров.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля: она доставит на МСК россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хай. При этом на Землю вернутся россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, а также астронавтка Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на МКС работают японец Соити Ногути и три американца – Майкл Хопкинс, Шэннон Уолкер и Виктор Гловер.

 
Теги: Минск
 
 
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В предыдущий раз орбиту МСК корректировали 12 марта, тогда высота орбиты станции увеличилась на 450 метров.
 
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