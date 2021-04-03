SpaceX забрала обломок ракеты Falcon 9, упавший на ферму

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Компания SpaceX забрала обломок ракеты Falcon 9, который упал на территории фермы в штате Вашингтон, сообщили в офисе шерифа округа Грант.

Жители штата на прошлой неделе стали свидетелями ярких вспышек в небе. Позже стало известно, что причиной свечения могли стать обломки ракеты Falcon 9, отделившиеся при неудачном повторном выходе на орбиту. Владелец фермы в прошлые выходные нашел часть ракеты на своем участке. О находке он сообщил в офис шерифа.

"SpaceX забрала композитный бак высокого давления, (упавший - Sputnik) после повторного входа в атмосферу на прошлой неделе. Он был обнаружен на частной территории на юго-западе округа Грант на этой неделе", - написал шериф в Twitter.

Он призвал не беспокоить собственника территории, где упал бак.

Ракета Falcon 9 доставляет спутники Starlink. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта, цель которого обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты, началась в феврале 2018. В планах запустить в космос порядка 12 тысяч спутников.

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