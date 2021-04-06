Россия возвращается к исследованиям Луны спустя 45 лет – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Миссия "Луна-25" стартует в октябре. "Роскосмос" показал на видео, как будет проходить экспедиция.

Новая лунная программа – первая в истории России после исследований, которые проходили в СССР в 1976 году. На Южный полюс направят станцию, которая в автоматическом режиме высадится севернее кратера Богуславского. Еще одна дополнительная площадка предусмотрена юго-западнее кратера Манцини.

В полном взлетном снаряжении масса космического аппарата составляет 1750 килограммов. Аппаратура включает восемь камер, которые будут фиксировать все этапы перелета и посадки, а также вести съемку панорам с поверхности Луны.

Как ожидается, станция будет непрерывно работать в течение одного года. В том числе в условиях полярной ночи при температуре минус 170 градусов. Для таких целей "согревать" оборудование будет радиоизотопный генератор, который превращает тепло от распада плутония в электричество.

Станция оснащена ковшом, который сможет собирать поверхностный слой Луны глубиной до 30 сантиметров. К месту работы "Луну-25" доставит ракетоноситель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". После старта станция прибудет на спутник Земли спустя 10 дней.

Нынешняя миссия положит начало серии исследований. Следом за "Луной-25" в космос отправят "Луну-26", которая начнет изучать орбиту, а также "Луну-27". Последняя будет обрабатывать информацию о собранном на поверхности льде и углекислом газе.

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