ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия возвращается к исследованиям Луны спустя 45 лет – видео

06.04.2021 11:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Миссия "Луна-25" стартует в октябре. "Роскосмос" показал на видео, как будет проходить экспедиция. 

Новая лунная программа – первая в истории России после исследований, которые проходили в СССР в 1976 году. На Южный полюс направят станцию, которая в автоматическом режиме высадится севернее кратера Богуславского. Еще одна дополнительная площадка предусмотрена юго-западнее кратера Манцини.

В полном взлетном снаряжении масса космического аппарата составляет 1750 килограммов. Аппаратура включает восемь камер, которые будут фиксировать все этапы перелета и посадки, а также вести съемку панорам с поверхности Луны.

Как ожидается, станция будет непрерывно работать в течение одного года. В том числе в условиях полярной ночи при температуре минус 170 градусов. Для таких целей "согревать" оборудование будет радиоизотопный генератор, который  превращает тепло от распада плутония в электричество.

Станция оснащена ковшом, который сможет собирать поверхностный слой Луны глубиной до 30 сантиметров. К месту работы "Луну-25" доставит ракетоноситель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". После старта станция прибудет на спутник Земли спустя 10 дней.

Нынешняя миссия положит начало серии исследований. Следом за "Луной-25" в космос отправят "Луну-26", которая начнет изучать орбиту, а также "Луну-27". Последняя будет обрабатывать информацию о собранном на поверхности льде и углекислом газе.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космическая станция осенью отправится к спутнику Земли, чтобы собрать информацию о грунте, пыле и газе.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by