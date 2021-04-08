Новицкий рассказал о жизни на МКС и о том, что будет делать перед полетом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Олег Новицкий отправится 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС), экспедиция будет приурочена к 60-летию с момента первого полета человека в космос.

В составе экипажа - белорус Олег Новицкий (это уже третий полет для космонавта), россиянин Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Дублерами космонавтов будут россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.

Космический корабль, который отправится на МКС, получил название "Ю.А.Гагарин" - в честь 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина на орбиту.

О музыкальных предпочтениях перед полетом

Во время предстартовой видео-пресс-конференции с космодрома Байконур Новицкий рассказал о том, какие песни будет слушать перед тем, как отправится на МКС.

"Это песня Николая Анисимова "Я - летчик", песни белорусских исполнителей "Родина моя - Белоруссия", "Беловежская пуща", песня о летчиках штурмовой авиации и две песни об офицерах ВДВ", - поделился космонавт.

О тяготах жизни на МКС

Новицкий признался, к чему так и не сумел привыкнуть за два полета на орбиту. По его словам, одно из самых больших неудобств - отсутствие возможности принять душ. Космонавт пояснил, что во время экспедиций он и его коллеги пользуются только влажными салфетками.

"Вы можете себе представить - полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками?" - задал риторический вопрос Новицкий.

О том, что возьмет на орбиту

Экипаж, который завтра отправится на МКС, возьмет с собой в полет карту мира с траекториями космических полетов и указаниями главных космодромов. Этот артефакт - работа "Роскосмоса", "Роскартографии" и Музея космонавтики, пояснил Новицкий.

"На этой карте нанесены и отмечены все важнейшие полеты в космос, а также все космодромы мира", - рассказал он.

В числе важнейших полетов есть полет первого космонавта - Юрия Гагарина, а также полеты первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и человека, который первым вышел в открытый космос - Алексея Леонова.

Карта небольшая по размеру - 297×420 мм, ведь на борту свободного места немного. Кроме того, для большей сохранности предмет заламинировали.

Экипаж возьмет с собой также скафандр "Мечтатель", созданный детьми с онкологией специально для космонавтов, и игрушку - котенка по имени Гав. Последняя будет использована для "научных" целей - станет индикатором невесомости, когда корабль выйдет на орбиту.

Ранее Олег Новицкий рассказал корреспонденту Sputnik, какой флаг возьмет с собой на МКС.

"Я в оба полета брал с собой белорусский флаг, в третьем он также будет со мной", - сказал Новицкий, уточнив, что флаг возьмет "с белорусским орнаментом, красно-зеленый".

О выходе в открытый космос

Олег Новицкий во время 65-й экспедиции на МКС совершит два выхода в открытый космос. Они будут посвящены интеграции многофункционального лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.

"Во время нашей экспедиции планируется два выхода, посвященных интеграции этого модуля", -отметил космонавт.

Его коллега Петр Дубров совершит пять выходов открытый космос, так как на орбите он пробудет вдвое больше Новицкого.

Уроженец Беларуси проведет на МКС 191 день и вернется на Землю 17 октября, а его коллеги - 28 марта следующего года.

Космонавт Олег Новицкий

Олег Новицкий родился в Червене Минской области. Первый раз находился на орбите с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года как командир корабля "Союз ТМА-06М".

Второй полет продлился с 17 ноября 2016 года до 2 июня 2017 года. Продолжительность пребывания в космосе в первый раз составила 143 суток, во второй - 197 суток.

В 2014 году Олег Новицкий был удостоен звания "Герой Российской Федерации".

На Родине Новицкий бывает регулярно, не упускает случая пообщаться с земляками прямо из космоса. Неоднократно фотографировал с орбиты Беларусь и свой родной Червень. По возвращению домой из полета, просит жену приготовить жареные свиные ребрышки, квашеную капусту, пирог из драников, который в семье называют белорусским.

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