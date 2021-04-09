"Гагарин" с Новицким на борту долетел до МКС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 апр - Sputnik. Космический корабль "Ю.А. Гагарин" с тремя космонавтами на борту прибыл на Международную космическую станцию. Прямую трансляцию полета вел "Роскосмос".

Корабль Союз МС-18 назван в честь Юрия Гагарина, а 65-я экспедиция на МКС приурочена к 60-летию с момента первого полета человека в космос.

Экипаж корабля - белорус Олег Новицкий, россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай - прибыл на МКС спустя почти 3,5 часа после запуска аппарата. Корабль пристыковался к российскому сегменту МКС - модулю "Рассвет".

"Для этого он совершил всего два витка вокруг планеты", - отметили в Роскосмосе.

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