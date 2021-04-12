Космос наш: репортаж из центра управления полетом белорусским спутником

Источник материала: Sputnik Беларусь

Почему перехватить управление спутником нереально, сколько стоят космические снимки для обычного человека, и когда ждать на орбите новый отечественный аппарат? Sputnik Беларусь сходил на экскурсию в минский ЦУП.

Белорусский спутник – где летает и зачем нужен

Над созданием первого белорусского космического спутника зондирования Земли ученые задумались в начале нулевых. Проект аппарата "БелКА" был готов в 2003-м, а спустя еще три года на "Байконуре" состоялся его запуск. За полетом первого в истории отечественного спутника следил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Увы, все закончилось плачевно: на 86-й секунде полета в ракете-носителе "Днепр", которая должна была вывести спутник на орбиту, отказал двигатель. Вместе с грузом "Днепр" рухнул в 25 км от города Байконур.

Решение о повторном запуске было принято в 2007 году, ученые начали работу над проектом. Будущий спутник назвали просто – Белорусский космический аппарат (БКА), а запуск назначили на конец 2010-го – начало 2011-го. Но наземная отработка заняла больше времени, чем ожидалось. В итоге его запустили в июле 2012 года, и Беларусь стала космической державой.

Тогда на орбиту был запущен не только БКА, но и аналогичный российский "Канопус-В № 1". Спутники разведены на 180 градусов, чтобы производить съемку любой точки земной поверхности в два раза чаще. Российского "близнеца" вывели из эксплуатации в прошлом году из-за неисправности.

Сейчас белорусский спутник летает по заданной траектории на солнечно синхронной орбите. На каждом восходящем витке (с Юга на Север) он пролетает освещенную территорию земного шара. Повернулось солнце – он также повернулся, объясняет законы небесной механики начальник центра эксплуатации белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли предприятия "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Василий Сивуха.

© Sputnik / Виктор Толочко Съемка Беларуси ведется около 11 утра по минскому времени

"Спутник делает фотографии всего, чего угодно, по всему миру с высоты 520 км. Съемка Беларуси ведется около 11 утра по минскому времени – это лучшие условия для съемки. Когда у нас ночь, в Америке, например, день, и можно там работать", - поясняет он.

Оборудование на спутнике интернациональное: целевая аппаратура (две камеры – черно-белая и цветная) разработана белорусским предприятием "Пеленг", бортовая система, система управления полетом и навигацией – английского производства, корректирующая двигательная установка, телекомандная система, система обеспечения теплового режима – российские.

Кто им управляет?

Центр управления полетом белорусского спутника находится в центре Минска. Его легко узнать по 9-метровой огромной антенне на здании одного из корпусов Академии наук. Эта "тарелка" и принимает "космическую" информацию с аппарата. На связь с минским ЦУПом спутник выходит 2-3 раза днем и столько же ночью. Связь происходит, когда спутник находится в зоне радиовидимости – практически вся Европа. Продолжительность сеанса приема составляет от 5 до 12 минут.

Управляют спутником пять человек в смену. Это баллистик, планировщик и телеметристы, которые 5-6 раз в сутки проводят с ним сеансы связи.

"Управляем спутником и следим за его состоянием. Два раза в год поднимаем орбиту, если это необходимо. Если есть какие-то неисправности, устраняем их дистанционно", - говорит замначальника ЦУП Анатолий Дмитрук.

Команды на борт спутника передает антенна командно-измерительного пункта, который находится в поселке Плещеницы – в 70 км от Минска. От тамошней "тарелки" идет электромагнитное излучение, поэтому она по санитарным нормам должна находиться не ближе 300 м от жилой зоны.

…Только что спутник пролетел над Арктикой. Планету он облетает за полтора часа, а экватор пересекает всегда в одно и то же время – в 11 часов 27 минут (каждый новый виток отдаляет его от востока на 2300 км, из-за этого местное время всегда – 11:27). Постоянная скорость спутника – почти 8 км в секунду, а за сутки он облетает Землю чуть более 15 раз.

Помимо Минска, управлять спутником могут в Москве и Железногорске, где находятся командно-измерительные пункты. По словам Василия Сивухи, перехватить управление аппаратом практически нереально – в программном обеспечении при передаче сигнала на борт предусмотрены помехоустойчивый код и кодирование псевдослучайной последовательностью символов.

© Sputnik / Виктор Толочко Управлять спутником могут и в России: в Москве и Железногорске находятся командно-измерительные пункты

Сейчас белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли, кроме БКА, принимает данные еще с 12 метеорологических международных спутников, которые находятся в открытом доступе. С помощью их обнаруживаются тепловые аномалии, делается прогноз погоды, а также достаточно точный прогноз урожайности зерновых культур.

Кто обращается за услугами спутника и сколько это стоит?

Главными заказчиками снимков, которые делает спутник, являются МЧС, Государственный комитет по имуществу, Белгидромет, Минобороны, Белгослес, Минсельхозпрод. Также информация предоставляется предприятиям, деятельность которых связана с экологической безопасностью. Есть и зарубежные заказчики. Как правило, они просят заснять территорию интересующего их государства.

"Почему обращаются к Беларуси? Наверное, услуги нашего спутника немного дешевле, однако мы не демпингуем", - говорит Василий Сивуха.

Он поясняет, что заказы на съемку могут сниматься и месяц, и два – все зависит от погоды и площади заказанной территории. Перед каждой фотосъемкой делается прогноз погоды: если облачность выше 70 процентов, снимки не получатся.

Начальник центра подчеркивает: за девять лет эксплуатации спутник с учетом импортозамещения окупил себя уже неоднократно. "В три-четыре раза. Сам он вместе с наземной инфраструктурой стоил 20 миллионов долларов", - приводит цифры Сивуха.

Бюджетным организациям фотосъемка предоставляется бесплатно. Впрочем, заказать "картинку из космоса" может любой человек – квадратный километр обойдется в 2 доллара. При этом минимальный фрагмент – 400 квадратных километров, то есть отдать за кадр придется 800 долларов.

Съемка с БКА ведется в основном по заявкам. Неизведанных уголков на земном шаре, признается Сивуха, практически не осталось.

"Отснято спутниками все на Земле. Есть места, например в Гималаях, где сложно работать из-за повышенной облачности, поэтому там что-то не отснято", - констатирует собеседник.

Сколько будет "жить" еще наш спутник?

В июле 2021 года белорусскому спутнику исполнится девять лет. При этом его гарантированный срок эксплуатации – не менее пяти лет. Сколько он еще будет "висеть" на орбите?

"Пока он хорошо выполняет все свои функции. Мелкие неполадки случаются, в основном это программные сбои", - поясняет Сивуха.

Аппаратура на борту спутника имеет двойное резервирование, по команде с Земли можно переключать комплекты и восстанавливать работу спутника дистанционно.

По словам начальника центра, на данный момент рекордсмен среди действующих спутников – американский Terra, запущенный в далеком 1998-м. Василий Сивуха не исключает: когда Беларусь запустит новый спутник, действующий может продолжить работу.

"Это было бы идеально. Свой гарантированный срок аппарат уже отработал, но, если внешние факторы, не будут оказывать на него серьезного влияния, он может быть на орбите еще долгое время", - подчеркивает он.

Среди внешних факторов – магнитные бури и жесткое космическое излучение. В случае бури спутник заблаговременно переводится в безопасный режим, а вот если в него попадет метеорит – практически гарантирована моментальная смерть.

© Sputnik / Виктор Толочко Замначальника ЦУП Анатолий Дмитрук

Пока же оставшегося топлива (газ ксенон) на борту спутника хватит еще примерно на 25 лет: за годы существования в космосе потрачено лишь 15%. Специалисты ЦУПа объясняют: когда придет время закончить работу аппарата, и он еще будет управляться, его развернут корректирующей двигательной установкой навстречу движению и начнут тормозить для снижения высоты орбиты. В конце концов спутник просто сгорит в атмосфере.

Когда ждать на орбите новый белорусский аппарат?

Новый спутник будет российско-белорусским, его эскизный проект подготовлен, но, по словам Василия Сивухи, является конфиденциальным. Известно, что он будет работать на высоте 520 км и вести не только фото-, но и видеосъемку. Также предусмотрена съемка в 3D-формате. Детализация кадров будет улучшена в разы.

Запустить его планируется в 2024-2025 годах. Срок активного существования – семь лет, а на борту будет более надежное программное обеспечение.