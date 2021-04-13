Ученые предрекают полное исчезновение бананов из-за опасной болезни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Бананы оказались под угрозой полного исчезновения, из-за распространяющегося высокоинфекционного почвенного гриба, который сложно вывести даже химикатами, сообщает издание Die Welt .

Впервые грибковое заболевание Tropical Race 4 (TR4) обнаружили в 2019 году в Южной Америке, в регионе, который является основным поставщиком бананов в мире.

Почвенный гриб распространялся так быстро, что многие плантации в Колумбии и Гондурасе пришлось ликвидировать. Примечательно, что инфекция переносится на подошве обуви, потому легко мигрирует, поражая новые территории.

А уже зараженные участки остаются непригодными для рекультивации на протяжении 40 лет.

Как отмечает издание, заболевание в основном поражает сорт Cavendish. Собственно, на него и приходится 95% мировой торговли бананами.

Бананы держат основные позиции в списке популярных продуктов в мировой торговле. И не исключено, что на них в скором времени могут повыситься цены из-за сокращения урожайности по причине распространения инфекции.

Во многих странах Азии и Африки бананы является таким же важным в ежедневном рационе продуктом, как картофель и рис.

А по ценам на бананы покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине.

Ранее ученые предупредили, что из-за глобального потепления население планеты может в скором времени остаться без роллов и суши, поскольку изменения климата плохо влияют на рост водорослей нори, который используются в приготовление блюд из рыбы.