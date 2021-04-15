Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр ― Sputnik. Специалисты из американской корпорации Boeing проведут инспекцию электрической схемы одной из дублирующих систем электроснабжения самолетов Boeing 737-8 (MAX), которую недавно приобрела "Белавиа". Об этом Sputnik рассказали в белорусской авиакомпании.

Речь идет сразу о 16 заказчиках американской компании, включая белорусскую. "Это незначительный технический нюанс, который никак не связан с программным обеспечением", - говорят в "Белавиа".

Компания-производитель разработала сервисный бюллетень, в соответствии с которым будут проводить техинспекцию. В белорусской авиакомпании есть специалисты, которые могут выполнить эти работы, однако Boeing предложил в ближайшее время направить бригаду своих специалистов в Минск. На выполнение процедуры подготовки судна необходимо некоторое время.

"Ничего критичного в сложившейся ситуации нет", - отметили в "Белавиа".

Новый самолет Boeing 737-8 (МАХ) прилетел в Минск 8 апреля. Куда будет летать борт, пока неизвестно. Лайнер "Белавиа" приобрела в лизинг, ожидается поставка еще четырех таких же воздушных судов. Сейчас в летном парке компании 15 "Боингов": один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500 и три Boeing 737-300. Ранее белорусский перевозчик сообщал, что планирует вывести классические Boeing-737 из обращения как наиболее возрастные в 2021 году.

Запреты на Boeing 737 MAX 8

Компания Boeing уже несколько раз сталкивалась с массовыми запретами со стороны США, ЕС и других стран на полеты своих лайнеров, а именно – модели 737 MAX. Это случилось после авиакатастроф, которые произошли в Индонезии осенью 2018-го (погибли 189 человек) и Эфиопии (погибли 157 человек) весной 2019-го. Причинами авиакатастроф считают сбои в работе системы улучшения маневренности. Над улучшением безопасности лайнера трудились 20 месяцев.

В этом году 20 февраля из-за поломки правого двигателя Boeing 777 авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку в американском Денвере. Часть обшивки лайнера при заходе на посадку упала на жилой массив.