Есть касание: экипаж МКС успешно вернулся на Землю - трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Космический корабль "Союз МС-17" с членами экипажа Международной космической станции совершил успешную посадку в степи Казахстана, посадка была показана в прямой трансляции на сайте Роскосмоса.

"Есть касание", - сказал диктор в трансляции Роскосмоса.

На Землю после полугодовой вахты вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.

Миссия на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-17" отправился в космос 184 суток назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет, и выполнили часть из запланированных работ на поверхности станции.

Также членам экипажа удалось за время пребывания на МКС загерметизировать две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.

Американский космонавт Кэтлин Рубинс за полугода экспедиции выходила в космос дважды. Помимо того, пока она была на орбите, NASA включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

Что известно о самочувствии космонавтов

В момент приземления возвращающийся на Землю экипаж "Союза МС-17" отчитался о самочувствии участников экспедиции.

"Самочувствие отличное", - сообщил командир экипажа, россиянин Сергей Рыжиков во время переговоров с Землей, которые транслировались на сайте NASA.

К месту посадки экипажа направились вертолеты и поисково-эвакуационные машины.

Уже известно, что российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка - в США.