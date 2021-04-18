Умер сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата PDF

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. О смерти одного из основателей компании Adobe Чарльза Гешке на 82-м году жизни сообщил генеральный директор компании.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Как сооснователи Adobe Чак (Чарльз Гешке) и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми", - цитирует Шантану Нарайен агентство Assoсiated Press.

Карьера Гешке, как и многих разработчиков, начиналась в городе Пало-Альто. Его первым рабочим местом был научно-исследовательский центр Xerox. Гешке покинул компанию в начале 80-х, чтобы вместе с Уорноком основать компанию Adobe.

В 1992 году Гешке пережил похищение. Его держали в плену четыре дня и требовали выкуп в 650 тысяч долларов. Полиции удалось поймать одного из похитителей и тот показал место, где прятали Гешке.

В 2009-м экс-президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока Национальной медалью в области технологий и инноваций.

Компания Adobe наиболее известна системой веб-программного обеспечения Adobe Flash. Также среди ее флагманов - программы для редактирования изображений Photoshop и работы с видео Premiere.

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