ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия выйдет из проекта МКС и построит новую станцию

18.04.2021 16:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Россия выйдет из проекта МКС через четыре года – после окончания срока эксплуатации станции в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что такое решение было принято в День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента Владимира Путина. По словам Борисова, Россия планирует создать национальную космическую станцию на орбите.

"МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами", – сказал он.

Российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин предположил, что новая станция обойдется стране примерно в 1 триллион российских рублей (более 13,2 млрд долларов).

Полеты на Луну и Марс

Кроме того, на совещании у Путина, отметил вице-премьер Борисов, было заявлено о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира.

Эксперт Ионин назвал идею с буксиром прорывной, однако для ее реализации надо подумать о высоте станции. По его мнению, чтобы связать станцию и буксир, станция должна летать на высоте не ниже 600 километров. И не подпускать ядерный буксир ближе к Земле, добавил эксперт.

Какой будет новая станция

О необходимости создания новой станции ранее заявлял руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В октябре он рассказал, какой будет новая российская орбитальная станция. По его словам, там будет как минимум пять модулей: базовый и целевой производственный, материального обеспечения (склад), модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

Проблемы на МКС

В прошлом году в российском сегменте МКС были обнаружены небольшие трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. После 2025 года прогнозируется выход из строя многочисленного оборудования на станции.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

Общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Ежегодные расходы на содержание станции составляют до 5 миллиардов долларов.

Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая станция может стоить России примерно в 1 триллион российских рублей (более 13,2 млрд долларов).
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Умер сооснователь компании Adobe и один из разработчиков формата PDF
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by