Россия выйдет из проекта МКС и построит новую станцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Россия выйдет из проекта МКС через четыре года – после окончания срока эксплуатации станции в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что такое решение было принято в День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента Владимира Путина. По словам Борисова, Россия планирует создать национальную космическую станцию на орбите.

"МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами", – сказал он.

Российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин предположил, что новая станция обойдется стране примерно в 1 триллион российских рублей (более 13,2 млрд долларов).

Полеты на Луну и Марс

Кроме того, на совещании у Путина, отметил вице-премьер Борисов, было заявлено о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира.

Эксперт Ионин назвал идею с буксиром прорывной, однако для ее реализации надо подумать о высоте станции. По его мнению, чтобы связать станцию и буксир, станция должна летать на высоте не ниже 600 километров. И не подпускать ядерный буксир ближе к Земле, добавил эксперт.

Какой будет новая станция

О необходимости создания новой станции ранее заявлял руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В октябре он рассказал, какой будет новая российская орбитальная станция. По его словам, там будет как минимум пять модулей: базовый и целевой производственный, материального обеспечения (склад), модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.

Проблемы на МКС

В прошлом году в российском сегменте МКС были обнаружены небольшие трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается. После 2025 года прогнозируется выход из строя многочисленного оборудования на станции.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

Общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Ежегодные расходы на содержание станции составляют до 5 миллиардов долларов.

Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 года.