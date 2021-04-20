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Первый модуль российской орбитальной станции будет готов к 2025 году
20.04.2021 11:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к пуску уже через четыре года, об этом сообщил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Научно-энергетический модуль изначально предназначался для Международной космической станции, над ним уже ведется работа.
"Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия может к 2025 году
По словам Борисова, новая орбитальная станция планируется как перевалочная база для
Глава Российской академии наук Александр Сергеев ранее сообщил, что первые "звонки", говорящие о том, что МКС вырабатывает свой ресурс, начались с утечками воздуха. Ученый считает, что после 2025 года станция начнет "сыпаться" – то есть элементы начнут лавинообразно выходить из строя. Он призвал пересмотреть дальнейшие сроки участия России в проекте МКС и сосредоточиться на постройке собственной станции.
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Россия может в ближайшие годы выйти из проекта МКС, так как станция уже выработала свой ресурс, дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться с партнерами.
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