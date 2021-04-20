Первый модуль российской орбитальной станции будет готов к 2025 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к пуску уже через четыре года, об этом сообщил во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Научно-энергетический модуль изначально предназначался для Международной космической станции, над ним уже ведется работа.

"Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Россия может к 2025 году выйти из проекта МКС , так как станция выработала свой ресурс, и дальнейшее нахождение в ней космонавтов связано с риском для их жизней. Он рассказал о планах создания Россией своей орбитальной станции и сообщил о готовности сотрудничать с зарубежными партнерами в этом проекте.

По словам Борисова, новая орбитальная станция планируется как перевалочная база для дальнейшего освоения Луны .

Глава Российской академии наук Александр Сергеев ранее сообщил, что первые "звонки", говорящие о том, что МКС вырабатывает свой ресурс, начались с утечками воздуха. Ученый считает, что после 2025 года станция начнет "сыпаться" – то есть элементы начнут лавинообразно выходить из строя. Он призвал пересмотреть дальнейшие сроки участия России в проекте МКС и сосредоточиться на постройке собственной станции.

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