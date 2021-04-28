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Отдельный корабль для отправки на Луну животных создадут в России

28.04.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Российская государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" заказала разработку космического аппарата для отправки животных к Луне, такая информация размещена на сайте госзакупок.

Комплекс нового поколения "Возврат-МКА-Л" будет возвратным и будет соответствовать всем необходимыми критериями космических аппаратов.

"Возврат-МКА-Л" должен будет доставить животных и другие биологические объекты в окрестность Луны (точка Лагранжа L1 - 315 тысяч километров от Земли), а также провести "медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы в экспериментах с животными и другими биообъектами".

Планируется, что необходимые работы по комплексу проведут до 15 ноября 2022 года, а проектный облик космического аппарата определят через год - к ноябрю 2023 года. Сроки запуска "Возврат-МКА-Л" пока не сообщаются.

Ранее в планах "Роскосмоса" были биологические спутники "Возврат-МКА" и "Бион-М".

Планируется, что "Возврат" запустят после 2025 года. На высоту до 200 тысяч километров отправят мышей. "Бион" же в 2023 году на высоту 800 километров доставит не только мышей, но и пресмыкающихся, насекомых, а также растения и микроорганизмы. 

Напомним, что в октябре 2021 года к Луне стартует российская космическая станция "Луна-25", чтобы собрать информацию о грунте, пыле и газе. 

Новая лунная программа – первая в истории России после исследований, которые проходили в СССР в 1976 году. На Южный полюс направят станцию, которая в автоматическом режиме высадится севернее кратера Богуславского. Еще одна дополнительная площадка предусмотрена юго-западнее кратера Манцини. 

Станция будет непрерывно работать в течение одного года. 

Следом за ней в космос отправят "Луну-26" - она будет изучать орбиту, а также "Луну-27" - она будет обрабатывать информацию о собранном на поверхности льде и углекислом газе.

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Теги: Минск
 
 
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Космический аппарат "Возврат-МКА-Л" доставит животных и другие биологические объекты к спутнику Земли, а также проведет ряд исследований.
 
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