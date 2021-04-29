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Полиция Нью-Йорка "уволила" со службы собаку-робота

30.04.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. На работу роботизированной собаки от компании Bоston Dynamics обрушился шквал критики от жителей Нью-Йорка и не только, поэтому в полиции решили досрочно вернуть "пса" компании-разработчику.

Как пишет The New York Times, робопса полиция взяла в аренду в прошлом году за 94 тысячи долларов. Сами полисмены дали собаке кличку Digidog и планировали отправлять туда, где опасно ходить офицерам, то есть в самые злачные места. 

© CC0 / Pixabay / erdemdindar
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Робопес получил порцию критики почти сразу после использования. В феврале его запустили в квартиру с заложниками в Бронксе, но преступникам удалось скрыться. В апреле Digidog появился при аресте мужчины. В итоге робота начали неизбежно сравнивать с дронами слежения из антиутопий и называть символом агрессии полиции в отношении бедняков.

Договор аренды действовал до августа, но его в итоге решили расторгнуть досрочно.

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Теги: Минск
 
 
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Робота, напичканного камерами, многие американцы начали сравнивать с дронами слежения из антиутопий.
 
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