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Полиция Нью-Йорка "уволила" со службы собаку-робота
30.04.2021 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. На работу роботизированной собаки от компании Bоston Dynamics обрушился шквал критики от жителей Нью-Йорка и не только, поэтому в полиции решили досрочно вернуть "пса" компании-разработчику.
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Робопес получил порцию критики почти сразу после использования. В феврале его запустили в квартиру с заложниками в Бронксе, но преступникам удалось скрыться. В апреле Digidog появился при аресте мужчины. В итоге робота начали неизбежно сравнивать с дронами слежения из антиутопий и называть символом агрессии полиции в отношении бедняков.
Договор аренды действовал до августа, но его в итоге решили расторгнуть досрочно.
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Робота, напичканного камерами, многие американцы начали сравнивать с дронами слежения из антиутопий.
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