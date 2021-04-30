На взлет: кто, где и как будет управлять самолетами над Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сейчас в центре идут последние приготовления для встречи диспетчеров, которые завершают свою работу в старом комплексе в башне Национального аэропорта Минск. Корреспондент Sputnik съездил в Сокол и посмотрел, как авиадиспетчеры будут обслуживать пользователей воздушного пространства.

Раньше в небо поднимали целый Могилев, сейчас – Борисов

Постороннему человеку на территорию центра попасть нереально – двойной забор по периметру, сотни видеокамер, датчики проникновения. Режимный объект, подчеркивает начальник нового центра УВД Александр Шостак, и уверяет: авиационная безопасность прежде всего.

"Один авиадиспетчер может одновременно вести 15 самолетов, а это порядка 3-4 тысяч пассажиров в воздухе. Естественно, их безопасность на первом месте. Чтобы никто не вмешался, не сделал какую-нибудь диверсию, такие меры", - говорит руководитель.

Минский диспетчерский центр управления воздушным движением откроется в ночь с 14 на 15 мая. Лишь по той причине, констатирует Шостак, что ночью самая низкая интенсивность полетов. "Возможно, будет несколько самолетов на связи, возможно, десяток, но явно не то количество, которое бывает днем – 400-500 бортов", - поясняет он.

© Sputnik Станислав Лобатый Новый диспетчерский центр управления воздушным движением

В начале мая в воздушном пространстве страны становится больше рейсов. Активизируются чартеры, открываются новые регулярные маршруты. Однако, по словам начальника центра, нынешнее движение – это далеко не то, что было до пандемии. В 2019-м году белорусские авиадиспетчеры обслуживали до 1300 самолетов в сутки, сейчас их количество сократилось в разы.

"За сутки мы поднимали в небо 350-400 тысяч человек. Грубо говоря, целый Могилев. Сейчас это Борисов, Лида (100-150 тысяч)", - акцентирует Александр Шостак.

Штат в новом центре будет около 500 человек. Из них порядка 160 диспетчеров по управлению воздушным движением и около 50 диспетчеров по организации воздушного движения, диспетчеры планирования, диспетчеры-операторы и другие специалисты. Здесь также есть координационный центр поиска и спасения на случай любого авиационного ЧП. В старом центре в аэропорту "на всякий пожарный" на период перехода останется дежурная смена диспетчеров.

Над Беларусью почти 70 воздушных трасс

В воздушном пространстве страны существует 66 маршрутов зональной навигации для пилотов. Однако, по словам Александра Шостака, несколько месяцев назад авиационные власти ввели свободные маршруты для судов гражданской авиации.

© Sputnik Станислав Лобатый По словам Александра Шостака, за сутки в небо "поднимают" 100-150 тысяч человек

"Другими словами, пользователи воздушного пространства могут летать не по определенным трассам – а использовать точку входа и точку выхода на границе воздушного пространства Республики Беларусь. Так пилоты экономят полетное время и топливо. Вылетел самолет, к примеру, из Лондона в Пекин, вошел транзитом в воздушное пространство Беларуси – для него есть точка входа и точка выхода", - подчеркивает собеседник.

Не только гражданская авиация

"Мы управляем абсолютно любой авиацией, которая есть в нашем воздушном пространстве. Государственную (авиацию - Sputnik) тоже могут делегировать под наше управление. Боевые полеты – нет, ими управляют офицеры боевого управления. Нам просто вводят ограничения, и в ту зону, где они выполняются, гражданская авиация не заходит", - добавляет начальник центра.

В здании находится объединенная группа планирования, она рассматривает заявки на использование "белорусского неба" от порядка 1500 авиакомпаний из 100 стран мира и выдает разрешения на использование воздушного пространства. Транзитом через Беларусь летают около 90 процентов судов, остальные 10 выполняют перелеты между региональными аэропортами.

© Sputnik Станислав Лобатый Новый диспетчерский центр управления воздушным движением

Шостак говорит, что в Беларуси большой парк малой авиации, и самолеты-вертолеты летают много и часто.

"Это те, кто обслуживают нефтепровод, газопроводы, лесопатруль, сельхозавиация, гаишники, которые контролируют дороги, скоростной режим и так далее", - рассказывает он.

Получить разрешение, если у вас есть свой самолет, вертолет или дрон, в принципе несложно. Нужно подать в центр заявку, диспетчеры планирования определят место, время и высоту использования воздушного пространства.

Сплошные тренировки

Диспетчеры в центре будут работать в пять смен: в каждой из них 25-30 человек и руководитель полетов. Один диспетчер может одновременно вести до 15 самолетов, больше – уже небезопасно.

© Sputnik Станислав Лобатый В новом центре будет работать полтысячи человек

Что касается оборудования, то модернизирована автоматизированная система управления воздушным движением – это основной элемент, который авиадиспетчеры используют в работе. Установлена новая система радиосвязи, резервная и аварийная радиосвязь. Есть даже "умный пульт", благодаря которому можно настраивать мониторы под себя.

Здешние специалисты – выпускники не только Белорусской государственной академии авиации, но и Ульяновского, Кировоградского, Рижского и Санкт-Петербургского авиационных учреждений. Для них в центре есть специальный тренажерный комплекс.

Основная задача тренажера – обучение, проверка, поддержание и повышение профессионального уровня авиадиспетчеров. Они отрабатывают любые ситуации и условия, которые могут случиться при выполнении полета – гроза, ливень, снег, туман, отказ двигателя, пожар двигателя и прочее.

Диспетчер-оператор Арина Кривонос – выпускница Белорусской государственной академии авиации. Сейчас она проходит обучение на тренажерном модуле, после чего девушку ждет 600-часовая стажировка, которая займет полгода.

© Sputnik Станислав Лобатый Арина Кривонос пока работает на специальном тренажере, после чего у нее начнется стажировка

"Затем экзамен в местной квалификационной комиссии и, надеюсь, допуск к реальной работе диспетчера. Может, у нас и рутинная работа, но каждый день не похож на предыдущий, ведь всякие ситуации бывают", - признается она.

Как центр будет зарабатывать деньги

Строительство центра велось почти пять лет, первый камень был заложен в сентябре 2016 года. На его возведение было потрачено около 90 млн белорусских рублей. Сможет ли он себя окупить в будущем?

"Я думаю, что да, ведь благодаря новому центру мы увеличиваем транзитную возможность в воздушном пространстве Республики Беларусь, оказываем пользователям более качественный сервис аэронавигационного обслуживания и уровня безопасности полетов. Авиакомпании всего мира, чтобы пролететь через нашу страну, платят аэронавигационные сборы за каждые 100 км пути. На этом мы и будем зарабатывать", - заключает Александр Шостак.