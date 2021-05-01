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Илон Маск остался без контракта с NASA по доставке астронавтов на Луну

01.05.2021 12:19 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Космическое агентство НАСА сообщило о приостановке контракта с американской компанией SpaceX на сумму около 2,9 миллиарда долларов, передает агентство Прайм. 

© AP / Michael Probst
Илон Маск хочет создать базу на Луне и построить город на Марсе

Контракт на создание лунного модуля, который должен был доставить астронавтов на Луну, пришлось приостановить из-за протестов конкурентов. Протест в Счетную палату США подала аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin после того, как было принято решение NASA выбрать компанию Илона Маска в качестве создателя системы для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Стоимость этой системы по контракту превышала сумму 2,89 миллиарда долларов. Помимо SpaceX, на контракт претендовали Blue Origin и компания Dynetics. В Blue Origin считают, что NASA буквально в последнюю минуту изменила условия контракта в пользу Маска.

"В ответ на протесты NASA проинформировало SpaceX, что работа над контрактом по созданию системы высадки приостановлена до тех пор, пока палата не разрешит все неурегулированные судебные разбирательства, связанные с этой закупкой", — говорится в заявлении космического агентства.

Приостановленный контракт предусматривал создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года, однако сроки полетов в NASA пока не озвучивали, отмечая, что они будут зависеть от уверенности агентства в безопасности полета для экипажа.

Предыдущая администрация США ставила перед NASA задачу возвращения человека на Луну в 2024 году, лунная программа получила название Artemis, ее поддержал и нынешний глава Белого дома Джо Байден. 

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Теги: Минск
 
 
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Контракт космического агентства с компанией SpaceX на создание лунного модуля пришлось приостановить из-за протестов конкурентов. 
 
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