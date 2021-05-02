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Crew Dragon спустя полгода вернулся с МКС
02.05.2021 12:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экипаж - один японский и три американских астронавта - покинули капсулу вернувшего из полета на Международную космическую станцию (МКС) космического корабля Crew Dragon. Прямую трансляцию возвращения астронавтов на землю вело НАСА.
Корабль Crew Dragon приводнился в воскресенье в Мексиканском заливе. Астронавты сообщили, что чувствуют себя хорошо. Несмотря на это, экипаж пройдет медосмотр, после чего будет отправлен на вертолете в в город Пенсакола, а затем - на самолете НАСА в Хьюстон.
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